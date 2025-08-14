”Hajduk Veljkovi dani” 16. avgusta u Lenovcu!

Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar a u realizaciji, pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu ..Zoran Radmilović”, učestvuju Turistička organizacija grada Zaječara, Sportski savez Zaječara i Mesna zajednica Lenovac.

Učestvovaće KUD-ovi iz: Šljivara, Grljana i Zvezdana, kao i ,,Nikola Pašić” I GFA ,,ZO-RA” iz Zaječara.

Tokom dana biće održana takmičenja u hajdučkom višeboju i kuvanju gulaša a tokom večeri biraće se ,,Hajdučka lepotica”.

Program će početi u 8.30h polaganjem venca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu .

Zajecaronline.com/facebook/pozzoranradmilovic/N.B.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…