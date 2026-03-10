Greška koju mnogi prave uz kafu: Ova namirnica je najgora za želudac!

Kafa je za mnoge ljude neizostavan deo jutarnje rutine. Ipak, stručnjaci upozoravaju da način na koji je konzumiramo može imati veliki uticaj na zdravlje organa za varenje. Prema rečima gastroenterologa i nutricioniste Nurija Dijanove, određene namirnice u kombinaciji sa kafom mogu izazvati neprijatne tegobe, posebno kod ljudi sa osetljivim želucem.

Najgora kombinacija

Stručnjaci smatraju da je jedna od najgorih kombinacija kafa sa čokoladom ili alkoholom. Iako mnogima ova kombinacija deluje primamljivo, ona može negativno uticati na varenje. Kada se kafa pomeša sa čokoladom ili alkoholom, dolazi do opuštanja mišića koji sprečava vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Zbog toga se mogu javiti simptomi kao što su:

gorušica

peckanje u grudima

vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Čak i ako osoba u početku ne oseća nelagodnost, vremenom se mogu pojaviti znaci upale jednjaka.

Kafa na prazan stomak

Gastroenterolozi takođe upozoravaju da kafa ne bi trebalo da se pije na prazan stomak, jer može dodatno iritirati želudačnu sluzokožu. Preporučuje se da se nakon šoljice kafe popije i čaša vode, jer kafa ima diuretski efekat i može doprineti gubitku tečnosti iz organizma. Na taj način organizam će lakše nadoknaditi tečnost i smanjiti moguće negativne posledice konzumiranja kofeina, piše Najžena.

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!