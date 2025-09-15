Izdvajamo Vesti Zemljotres

GRČKU POGODIO ZEMLJOTRES!

15.09.2025.
Zemljotres
Zemljotres Foto:Pixabay

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u arhipelagu Dodekanez, u primorskoj oblasti ostrva Amorgos, na dubini od 11 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje za opasnost od cunamija.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

