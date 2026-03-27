Granična policija pronašla pištolj u automobilu Nedeljka Eleka! Oglasio se Lukas: „Ovaj stoji i iza pokušaja da mene ubiju“

Nakon što je isplivala informacija da je Božo Živković (44), za kojeg se sumnja da je vozač Nedeljka Eleka, uhapšen na graničnom prelazu Šćepan Polje zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija oglasio se pevač Aca Lukas koji je poslao jasnu poruku povezavši svoju situacija sa Nedeljkom Elekom sa ovom današnjom.

Aca je na svom instagram nalogu pored vesti o pronalasku oružja kod Nedeljka Eleka, postavio sledeći opis: „Ovaj stoji i iza pokušaja da mene ubiju„, jasno stavivši do znanja o kakvom se čoveku zapravo radi.

U vozilu Nedeljka Eleka, na graničnom prelazu Šćepan Polje, u koferu je pronaden pištolj „Glock“ sa 15 metaka. Ranije su postojale priče da se diplomatskim vozilom prevoze veće količine novca, a sada se pojavijuju i navodi o oružju.

Zajecaronline / N.Š.

