Grad simbol rudarstva ime je dobio po borovim šumama

23.03.2026.
Pre nego što je nastalo gradsko naselje, područje Bora je bilo pokriveno borovim šumama, pa otud i naziv mesta.

Bor je danas simbol rudarstva.

Opština se nalazi u oblasti Timočke krajine i pripada Borskom okrugu.

Prema popisu iz 2022. godine, Opština Bor broji 41.280 stanovnika.

Najvažnije industrijsko postorjenje je Rudarsko-topioničarski basen Bor za preradu bakarne rude, ali i eksploataciju srebra i zlata, koji je u vlasništvu kineske kompanije Ziđin.

Najvažniji rudnici su Bor, Majdanpek i Veliki Krivelj.

Prema podacima sa sajta opštine, 2023. godine u oblasti rudarstva je bilo zaposleno 6.199 ljudi.

