Grad simbol rudarstva ime je dobio po borovim šumama
Pre nego što je nastalo gradsko naselje, područje Bora je bilo pokriveno borovim šumama, pa otud i naziv mesta.
Bor je danas simbol rudarstva.
Opština se nalazi u oblasti Timočke krajine i pripada Borskom okrugu.
Prema popisu iz 2022. godine, Opština Bor broji 41.280 stanovnika.
Najvažnije industrijsko postorjenje je Rudarsko-topioničarski basen Bor za preradu bakarne rude, ali i eksploataciju srebra i zlata, koji je u vlasništvu kineske kompanije Ziđin.
Najvažniji rudnici su Bor, Majdanpek i Veliki Krivelj.
Prema podacima sa sajta opštine, 2023. godine u oblasti rudarstva je bilo zaposleno 6.199 ljudi.
Zajecaronline.com/Boronline.rs
Dodaj komentar