Glumac Timoti Šalame dobitnik ITALIJANSKOG OSKARA!

Američki glumac Timoti Šalame, poznat po ulogama u filmovima “Call Me by Your Name”, “Dune” i “Wonka”, biće dobitnik filmske nagrade “David di Donatelo”. Na 70. dodeli italijanskih Oskara, koja će biti održana 7. maja, saopštili su organizatori. Šalame, u društvu italijanske glumice Ornele Muti, biće nagrađen za svoj doprinos međunarodnoj kinematografiji, prenela je Ansa.

Predsednica i umetnička direktorka Akademije italijanskog filma, Pjera Detasis, naglasila je da su evropski koreni i američko obrazovanje Šalamea učinili jednim od najtalentovanijih glumaca današnjice.

“Njegovo priznanje na svetskoj sceni započelo je zahvaljujući izvanrednom italijanskom filmu ‘Call Me by Your Name’, reditelja Luke Gvadanjina, što je savršen primer spajanja kultura koje David di Donatelo slavi”, istakla je Detasis.

Među ostalim nagradama koje će biti dodeljene, “David za životno delo” otići će reditelju Pupi Avatiju, dok će film “Dijamanti” Ferzana Ozpeteka osvojiti “David delo Spetatore”. A najbolji međunarodni film biće “Anora” Šona Bejkera.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti.