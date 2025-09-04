Glasanje za imena maskota Ekspa 2027 trajaće i tokom jeseni!

Zbog velikog interesovanja produžen je rok za izbor imena maskota Ekspa 2027 Beograd. Građani Srbije i tokom jeseni imati priliku da glasaju za omiljeni predlog imena za maskote, i tako postanu deo istorije prve specijalizovane izložbe u regionu Zapadnog Balkana.

U finalu su ostala tri para imena: Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara. A građani će u „tesnoj“ završnici odlučiti koji će par imena poneti maskote. Dečak i devojčica u tradicionalnoj srpskoj nošnji, koji su uveliko prepoznatljiv simbol Ekspa 2027.

„Sava i Nada, inspirisani rekom koja protiče kroz Beograd i verom u bolji ishod, simbolizuju duh grada i ključ za bolju budućnost. Rastko i Milica imena su koja nose duboku povezanost sa našom tradicijom i kulturom, simbolizujući rast, napredak i inovaciju. Kao i toplinu, ljubaznost i harmoniju. Momčilo, staro srpsko ime nastalo od reči ‘momče’, asocira na igru i vedrinu, dok Tamara, što znači plod palme, predstavlja snagu i izdržljivost“, navodi se u saopštenju.

Glasanje za imena maskota Ekspa 2027!

Ističe se da maskote nisu samo simbol izložbe, već da njihova imena mogu da postanu deo kolektivnog sećanja čitavog sveta.

„Podsetimo, medvedić Miša, maskota Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, i danas se pamti širom planete. Kao što se pamti i šarena ptica ‘Curro’ iz Sevilje 1992. godine, koja je postala zaštitni znak tog Ekspa. Isto tako, imena maskota Ekspa 2027 odrediće kako će Srbiju pamtiti milioni posetilaca – kao zemlju koja je svojim simbolima uspela da ostavi trajan utisak na svetskoj sceni“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je svaki glas važan i da svi koji žele da podrže svoje favorite to mogu da učine na zvaničnom sajtu Ekspa 2027 Beograd.

„Glasanje za imena maskota Ekspa 2027 do sada je privuklo desetine hiljada ljudi i pokazalo veliko interesovanje javnosti da bude deo pripremnog procesa za događaj koji stavlja Srbiju u centar svetske pažnje“, navodi Ekspo2027.

Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B

