Glasanje za imena maskota Ekspa 2027 trajaće i tokom jeseni!

04.09.2025.
FOTO: TANJUG/ EKSPO2027/ Dragan Kujundzic/ bg

Zbog velikog interesovanja produžen je rok za izbor imena maskota Ekspa 2027 Beograd. Građani Srbije i tokom jeseni imati priliku da glasaju za omiljeni predlog imena za maskote, i tako postanu deo istorije prve specijalizovane izložbe u regionu Zapadnog Balkana.

U finalu su ostala tri para imena: Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara. A građani će u „tesnoj“ završnici odlučiti koji će par imena poneti maskote. Dečak i devojčica u tradicionalnoj srpskoj nošnji, koji su uveliko prepoznatljiv simbol Ekspa 2027.

Sava i Nada, inspirisani rekom koja protiče kroz Beograd i verom u bolji ishod, simbolizuju duh grada i ključ za bolju budućnost. Rastko i Milica imena su koja nose duboku povezanost sa našom tradicijom i kulturom, simbolizujući rast, napredak i inovaciju. Kao i toplinu, ljubaznost i harmoniju. Momčilo, staro srpsko ime nastalo od reči ‘momče’, asocira na igru i vedrinu, dok Tamara, što znači plod palme, predstavlja snagu i izdržljivost“, navodi se u saopštenju.

FOTO: TANJUG/ EKSPO2027/ Dragan Kujundzic/ bg

Ističe se da maskote nisu samo simbol izložbe, već da njihova imena mogu da postanu deo kolektivnog sećanja čitavog sveta.

„Podsetimo, medvedić Miša, maskota Olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, i danas se pamti širom planete. Kao što se pamti i šarena ptica ‘Curro’ iz Sevilje 1992. godine, koja je postala zaštitni znak tog Ekspa. Isto tako, imena maskota Ekspa 2027 odrediće kako će Srbiju pamtiti milioni posetilaca – kao zemlju koja je svojim simbolima uspela da ostavi trajan utisak na svetskoj sceni“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je svaki glas važan i da svi koji žele da podrže svoje favorite to mogu da učine na zvaničnom sajtu Ekspa 2027 Beograd.

„Glasanje za imena maskota Ekspa 2027 do sada je privuklo desetine hiljada ljudi i pokazalo veliko interesovanje javnosti da bude deo pripremnog procesa za događaj koji stavlja Srbiju u centar svetske pažnje“, navodi Ekspo2027.

