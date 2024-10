Gimnazijalka Tara Lazarević druga na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja

Tara Lazarević druga na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja!

Učenica Gimnazije u Zaječaru, Tara Lazarević, osvarila je ogroman uspeh na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Uorganizaciji Regionalnog centra za talente “Nikola Tesla” Beograd, od 28. do 29. septembra 2024. godine, održana je Svetska olimpijada održivog razvoja i zaštite životne sredine (The World Olympiad of Sustainable Development and Environmental Protection). Finalni nivo takmičenja sastojao se iz multimedijalnog testa i prezentacije istraživačkog rada učenika. Ekipu Centra predstavljalo je nekoliko učenika, među kojima je bila i Tara Lazarević (IV3), koja je osvojila 2. mesto i srebrnu medalju.

Čestitamo!

Mladen Šljivović dobitnik nagrade “Prosvetitelj”!

Da podsetimo, Tara je samo nastavila sjajne uspehe koje beleži zaječarska Gimnazija, pošto je nedavno nastavnik fizike u ovoj školi, Mladen Šljivović, postao prvi je dobitnik srpske nastavničke nagrade “Prosvetitelj”. Njemu je nagrada uručena na ceremoniji u Srpskoj akademiji nauke, kao simbol zahvalnosti za izuzetan doprinos u obrazovanju, inovativne metode nastave i podsticanje ljubavi prema učenju među mladima.

U trci za nagradu bilo je 1.000 nominacija. Učešće je svojim radovima potvrdilo 200 nastavnika, učitelja i vaspitača iz cele zemlje. Njih 15 se plasiralo u polufinale, a četvoro u finale.

Više o ovoj nagradi i Mladenu Šljivoviću možete pročitati u posebnom tekstu ovde.

ZaječarOnline/O.B.