Gam banja: Štrajkači dopunili zahteve – traže smenu rukovodstva i preispitivanje poslovanja bolnice

Većina radnika Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“, od 21. jula je u genralnom štrajku, a zbog neispunjenih uslova do postavljenog roka koji je istekao 31. jula, štrajkači su na postojeće zahteve dodali još dva – smenu rukovodstva i preispitivanje poslovanja bolnice u poslednjih 5 godina.

Najpre su radnici 4. jula održali jednočasovi štrajk upozorenja, a 21. jula su stupili u generalni štrajk, radi ispunjenja sledećih zahteva od strane poslodavca:

isplata svih zaostalih zarada zaposlenih

redovnost u isplatama zarada u budućem periodu, u skladu sa važećim ugovorom o radu

isplata zaposlenima zaostalih naknada na ime troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada za prethodni vremenski period

izmirenje obaveza prema dobavljačima

Kako je za Zaječar Online objasnio predsednik štrajkačkog odbora, Milan Stojanović, radnici su još tokom maja imali sastanak sa direktorom bolnice, koji ih je uveravao da će do 1. jula sve biti regulisano, obećanje nije ispunjeno, pa su odlučili da stupe u štrajk.

Međutim, za sada ni to nije dalo rezultate.

„Od kako smo zvanično krenuli u štrajk ništa se konkretno nije desilo, niti smo dobili zvanični odgovor na dopise koje smo poslali nadležnim institucijama. Rukovodstvo Banje nema rešenja, direktor stoji iza toga da je zastoj u Vladi, da se čeka novčana pomoć od 105 miliona. To je verovatno i jedino što može da nas izvuče, jer rukovodstvo nema nikakav drugi predlog, a kamoli rešenje.

Pošto je rok koji smo postavili do 31. jula prošao, a naši zahtevi nisu ispunjeni, kao što smo najavili štrajk je radikalizovan, pa smo na postojeće zahteve dodali i zahtev za kompletnu smenu menadžmenta Gamzigradske banje, kao i preispitivanje poslovanja u poslednjih 5 godina. I dalje ostajemo u minimumu rada, poštujemo sve u zakonskim granicama što se tiče štrajka, delujemo po zakonu o štrajku od prvog do poslednjeg dana“, rekao je Stojanović.

On kaže da ni u jednom trenutku politika nije upletena u štrajk, već ocenjuje da je ovo borba za egzistenciju.

„Poražavajuća je činjenica da kao medicinski radnici, u zemlji koja želi da povrati tu radnu snagu, pošto mnogi odlaze put Nemačke, mi štrajkujemo za plate, za neka najosnovnija prava čoveka. Još 4. jula smo krenuli sa tim jednočasnovnim štrajkom upozorenja, kako bismo skrenuli pažnju na naš problem, to nije urodilo plodom, pa smo prešli u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahteva“, kaže on.

Kako objašnjava, čak ni ta pomoć koja se pominje da treba da stigne, neće rešiti probleme Banje, koji su mnogo veći od same isplate zaostalih zarada.

„Mi ovde imamo potpuno neekonomično poslovanje, uslovi su loši, ova pomoć će zakrpiti jednu rupu, ali će na drugim stranama nastaviti da curi. Već smo imali pomoć u iznosu od milion evra tokom kovida, koja je potrošena kako je potrošena, mi to ne znamo, tako i sada ako dođe nova pomoć, možemo ponovo za godinu dana da se nađemo u ovoj istoj situaciji, ako se nastavi sa ovakvim rukovođenjem“, objašnjava Stojanović.

On kaže da je u početku njihova borba bila za svoje zarade, a sada se transparentno bore i za opstanak stacionara, bolje poslovanje.

„Moramo da stanemo na noge, da se uloži malo i u ovu zgradu, u koju godinama nije ulagano, da se ljudima obezbedi dostojanstvenije lečenje i bolji uslovi, kako za pacijente, tako i za same radnike“, ističe Stojanović.

Poslednji deo zarade za april je isplaćen, kao i prvi od tri dela plate za maj, ali prema njegovim rečima, ovakvo „davanje na kašičicu“ ljudima nije dovoljno da plate račune, rate kredita i žive normalnim životom.

Delegacija štrajkačkog odbora sastala se sa Zoranom Savićem, predsednikom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, koji je pružio podršku i poslao dopis Ministarstvu, ne bi li se sa njima sastao i razgovarao o ovom problemu.

„Ni on, niti bilo ko, ko je pokušao da kontaktira Ministarstvo povodom našeg problema, nije dobio konkretan odgovor“, objašnjava on.

Većina radnika je u štrajku, oko 90 od 130 zaposlenih, a prema rečima predsednika štrajkačkog odbora, verovatno bi ih bilo i više, ali među onima koji nisu u štrajku dosta je ljudi koji su na kratkim PP ugovorima, pa ne smeju da se priključe štrajku iz straha od gubitka zaposlenja.

Za petak je dogovoren sastanak štrajkača sa Upravnim odborom bolnice, koji je prema njegovim rečima izuzetno bitan.

„Videćemo u kom će smeru ići taj sastanak. Nadamo se da ćemo nešto saznati od tog Upravnog odbora, koji je najjači rukovodeći organ firme. Takođe se nadamo da ćemo u najkraćem mogućem roku doći do rešenja našeg problema. Niko ne voli da sedi ovde i štrajkuje, još jednom ponavljam, mi se samo borimo za egzistenciju“, zaključio je Stojanović.