Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu!

Fudbaleri Partizana večeras od 19 časova, u meču devetog kola Superlige Srbije, dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u 177. ligaškom “večitom derbiju”.

Zvezda je u ukupnom skoru u “večitim derbijima” mnogo bolja od Partizana, ima 70 pobeda, 58 utakmica je okončano remijima, dok su “crno-beli” slavili 48 puta.

Partizan u derbi ulazi sa prvog mesta, sa 19 bodova, ali i utakmicom više od Crvene zvezde, koja ima 18 bodova iz šest odigranih mečeva, što znači da je maksimalna u Superligi ove sezone.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

