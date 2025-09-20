Izdvajamo Sport Vesti

Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu!

20.09.2025.
Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu!

Fudbaleri Partizana večeras od 19 časova, u meču devetog kola Superlige Srbije, dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u 177. ligaškom “večitom derbiju”.

Zvezda je u ukupnom skoru u “večitim derbijima” mnogo bolja od Partizana, ima 70 pobeda, 58 utakmica je okončano remijima, dok su “crno-beli” slavili 48 puta.

Partizan u derbi ulazi sa prvog mesta, sa 19 bodova, ali i utakmicom više od Crvene zvezde, koja ima 18 bodova iz šest odigranih mečeva, što znači da je maksimalna u Superligi ove sezone.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar