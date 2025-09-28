Fudbaleri Partizana savladali OFK Beograd u Zaječaru

Fudbaleri Partizana savladali su kao gosti u Zaječaru OFK Beograd rezultatom 2:0 u meču 10. kola Superlige Srbije.

Partizan će prenoćiti na prvom mestu sa 22 boda, jednim više od Crvene zvezde koja ima dve utakmice manje. OFK Beograd je ostao na 13 bodova i sad je osmi na tabeli.

Gost je poveo prelepim golom Vanje Dragojevića u 43. minutu.

Kapiten je posle soloprodora zakucao loptu pod preču udarcem sa ivice šesnaesterca.

Pobedu “crno-belih” overio je Jovan Milošević golom u 78. minutu posle kontranapada i asistencije rezerviste Bibarsa Natha.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.