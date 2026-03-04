Fudbaleri Jedinstva prvi polufinalisti Kupa Srbije: Sutra Novi Pazar protiv Zvezde

Fudbaleri Jedinstva iz Uba plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su danas u četvrtfinalu na svom terenu posle penala pobedili Zemun rezultatom 6:5, a tokom 90 minuta igre bilo je 2:2.

Gosti su poveli golom Vasilija Bakića u osmom minutu. Bakić je na početku drugog poluvremena oborio Dušana Lišanina, a posle VAR provere dobio je crveni karton u 52. minutu.

Fudbaler Jedinstva Adams Hamadu je zatim iz slobodnog udarca pogodio prečku.

Lišanin je golom u 77. minutu doneo izjednačenje Jedinstvu. Zemun je pet minuta kasnije ponovo stekao prednost posle efektog pogotka Dimitrija Tabakovića.

Ekipa Jedinstva je do novog izjednačenja došla iz penala u 90+3. minutu, kada je precizan bio Ričardson Denzel. Prethodno je Igor Vićentijević oborio Denzela, a nakon VAR-a dosuđen je penal za Jedinstvo.

Ekipa iz Uba je bila bolja u penal seriji rezultatom 6:5 i tako po prvi put u istoriji izborila plasman u polufinale Kupa Srbije.

U preostalim mečevima četvrtfinala Kupa Srbije od 15.30 časova igraće fudbaleri Vojvodine i Trajala iz Kruševca, dok će se od 18 sati sastati Grafičar i Mačva.

Novi Pazar će sutra od 14.45 časova dočekati branioca trofeja Crvenu zvezdu.

