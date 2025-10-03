FSS: Ulaznice za utakmicu Srbija-Albanija neće biti u slobodnoj prodaji!

FSS: Ulaznice za utakmicu Srbija-Albanija neće biti u slobodnoj prodaj!

Fudbalski savez Srbije saopštio je danas da je Odbor za hitna pitanja u skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova, konsultacijama sa UEFA i lošim iskustvom iz prošlosti doneo odluku ulaznice za utakmicu protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo neće biti u slobodnoj prodaji.

U saopštenju se navodi da će ulazak na utakmicu, koja se igra na stadionu “Dubočica” u Leskovcu 11. oktobra, biti dozvoljen samo uz striktno personalizovane ulaznice i uvid u lični dokument, kao i uz rigorozne bezbednosne provere na ulazima, u potpunosti usklađene sa najvišim standardima sigurnosti.

Kako se navodi na sajtu FSS, prisustvo na tribinama biće obezbeđeno raspodelom ulaznica fudbalskoj zajednici kroz distribuciju regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim fudbalskim organizacijama, zvaničnim sponzorima i gostima FSS, akreditovanim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama neophodnim za realizaciju utakmice.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

