FRANCUZ DOMINIRAO: Kventin Fijon Maje osvojio zlatnu medalju na ZOI

Francuz Kventin Fijon Maje osvojio je danas zlatnu medalju u disciplini biatlon 10 kilometara sprint na Zimskim olimpijskim grama u Milanu i Kortini.

Fijon Maje na stazi u Antholcu pobedio rezultatom 22:53.1 minut.

FRANCUZ DOMINIRAO

On je osvojio drugu zlatnu medalju na ovogodišnjim ZOI, pošto je stigao do zlatnog odličja i u mešovitoj štafeti 4×6 kilometara.

Srebrnu medalju osvojio je Norvežanin Vetle Šostad Kristijansen (23:06.8), dok je bronzano odličje pripalo njegovom sunarodniku Sturli Holm Legreidu (23:09.0).

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

