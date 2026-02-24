FK Zvezda: Stanković treći put predvodi klub u nokaut fazi LE

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković predvodi fudbalere “crveno-belih” treći put u nokaut fazi Lige Evrope, podsetio je danas šampion Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 18.45 časova ekipu Lila u revanš duelu plej-ofa za plasman u osminu finala LE. “Crveno-beli” su prošle nedelje u prvom meču, koji je odigran u Lilu, slavili sa 1:0.

“Plasman u plej-of pod njegovim vođstvom simbol je kontinuiteta evropskih rezultata, a crveno-beli sada imaju novu priliku da izbore učešće u osmini finala i naprave iskorak na evropskoj sceni”, navode na sajtu Crvene zvezde.

“Prvi put je Stanković predvodio Zvezdu u nokaut fazi Lige Evrope u sezoni 2020/21, kada se naš tim u šesnaestini finala sastao sa Milanom. Nakon remija 2:2 u Beogradu i 1:1 u Milanu, pitanje pobednika dvomeča je odlučilo pravilo gola u gostima, pa je italijanski tim nastavio takmičenje na evropskoj sceni posle izjednačenog dvomeča”, saopšteno je iz Zvezde.

Crvena zvezda je naredne sezone grupnu fazu završila kao prvoplasirana i obezbedila je direktan plasman u osminu finala LE.

Crveno-beli još jednom pokazali karakter

“Žrebom je odlučeno da će se crveno-beli sastati sa Rendžersom, a duel u Glazgovu ostao je upamćen po velikoj borbi našeg tima, ali i po tri poništena pogotka i promašenom jedanaestercu. Poraz od 3:0 u Škotskoj bio je presudan, dok je u revanšu u Beogradu Zvezda slavila rezultatom 2:1. Rendžers je prošao dalje, ali su crveno-beli još jednom pokazali karakter i kvalitet na velikoj evropskoj sceni”, objavio je šampion Srbije.

Stanković je ove sezone po treći put doveo Zvezdu do nokaut faze LE.

“Pobedom u Lilu rezultatom 0:1 crveno-beli su stekli značajnu prednost pred revanš koji se igra u četvrtak. Uz disciplinovanu i taktički zrelu partiju prikazanu u Francuskoj, Zvezda ima veliku priliku da pred svojim navijačima izbori plasman u osminu finala. Zvezdaši, vidimo se na Marakani da zajedno bodrimo crveno-bele do novog evropskog uspeha”, zaključuje se u saopštenju Zvezde.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

