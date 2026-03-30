FK PARTIZAN SAOPŠTIO: U sredu ćemo dati potpune i detaljne odgovore na sve navode Mijatovića

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode potpredsednika Partizana za sportska pitanja Predraga Mijatovića, koji je ranije danas izjavio da nije bio konsultovan oko transfera napadača crno-belih Andreja Kostića u Milan.

Mladi crnogorski napadač boravio je prethodnih dana u Milanu na lekarskim pregledima i prema informacijama “Gazete delo sport” dogovoren je transfer na leto vredan tri miliona evra.

Mijatović je u saopštenju naveo da je dužan da se obrati prvenstveno navijačima Partizana, ali i ostatku sportske javnosti i istakao da se od odluke o prelasku Kostića u Milan u potpunosti ograđuje.

“Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring”, navodi se u saopštenju Partizana.

“Crno-beli” su podsetili da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa.

“Obaveštavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspešnog okončanja ovog procesa. Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmerene isključivo na ispunjenje zahteva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan. Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u sredu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti”, zaključuje se u saopštenju Partizana.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

