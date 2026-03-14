FIFA našla zamenu za Iran: Ova reprezentacija direktno ide na Mundijal!

Veliki potres mogao bi da pogodi Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, pošto je reprezentacija Irana prema poslednjim informacijama odlučila da ne učestvuje na turniru zbog rata i rastućih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Kako prenose strani mediji, bezbednosna situacija i aktuelni sukobi u regionu doveli su do toga da Iran praktično odustane od nastupa na Mundijalu koji će 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Zbog takvog razvoja situacije mogla bi da se otvori velika prilika za reprezentaciju Italije. Prema informacijama koje kruže u svetskim fudbalskim krugovima, Azuri bi mogli da uskoče na mesto Irana i čak preskoče baraž, odnosno da se direktno plasiraju na Svetsko prvenstvo.

Razlog za to je veoma jednostavan – Italija je trenutno najbolje rangirana selekcija na FIFA listi među svim reprezentacijama koje nisu izborile plasman na turnir. Zbog toga bi upravo tim sa Apenina mogao da dobije mesto koje bi ostalo upražnjeno nakon povlačenja Irana.

Ukoliko do takvog scenarija zaista dođe, konačnu odluku moraće da donese FIFA, koja bi u tom slučaju morala da potvrdi zamenu i zvanično uvrsti Italiju među učesnike Mundijala.

Turnir sa 48 reprezentacija igraće se tokom leta 2026. godine, a eventualno povlačenje Irana predstavljalo bi jednu od najvećih promena u sastavu učesnika u novijoj istoriji Svetskih prvenstava.

Zajecaronline/24sedam/ N.B.

