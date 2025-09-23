Fejsbuk uvodi AI asistenta za upoznavanje srodne duše

Američka kompanija Meta, vlasnik društvene mreže Fejsbuk, objavila je da uvodi asistenta na bazi veštačke inteligencije (AI) u svoju uslugu Fejsbuk dejting, koja treba da pomogne korisnicima da upoznaju srodnu dušu.

Veštačka inteligencija može da predloži korisnicima da, na primer, traže “devojku iz Bruklina koja radi u tehnološkoj industriji” ili da poboljša profil korisnika kako bi bio privlačniji za potencijalne partnere, prenosi Teh kranč.

Nova funkcija Mit kjut (Meet Cute) nudi korisnicima svake nedelje “iznenađujući susret” odabran algoritmom, čime se, kako navodi Meta, smanjuje zamor od beskrajnog listanja profila.

Kompanija ističe da ova funkcija olakšava otkrivanje novih kontakata, posebno među mlađim korisnicima.

Broj mladih korisnika od 18 do 29 godina koji kreiraju profile na Fejsbuk dejtingu porastao je za 10 odsto u odnosu na prošlu godinu, iako je ukupni broj i dalje manji od konkurenata poput Tindera i Hindža, koji beleže desetine miliona dnevno aktivnih korisnika.

Fejsbuk dejting je dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama, većini zemalja Evrope, kao i u drugim regionima, ali za sada nije zvanično lansiran u Srbiji.

Asistenti zasnovani za veštačkoj inteligenciji su već postali standard u aplikacijama za upoznavanje, a izvršna direktorka aplikacije Bambl Vitni Volf Herd čak razmatra uvođenje alata koji bi učestvovao na sastancima umesto korisnika.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

