Februar je bio tek uvod: Petak 13. ove godine će se ponoviti još dva puta!

U hrišćanstvu se veruje da je Isus razapet petkom, a 13 ljudi za stolom smatrano je lošim znakom jer se smatra da je Juda Iskariotski, učenik koji je izdao Isusa, bio 13. gost na Poslednjoj večeri. Takođe, reč „petak“ potiče od Frige, drevne skandinavske boginje plodnosti i ljubavi. Hrišćani su Frigu nazivao vešticom, a petak su smatrali veštičjim subotom.

Većina ljudi ipak najčešće povezuje ovaj dan sa horor franšizom ,,Friday the 13th”.

Poslednji put da se ovo dogodilo bilo je pre 11 godina, 2015. godine. Sledeći put će se ponoviti za još 11 godina, 2037. godine. Sledeće godine će biti samo jedan petak trinaesti, i to 13. avgusta 2027.

Zajecaronline/najzena.alo.rs/N.B.

