Društvo Izdvajamo Politika Vesti

Evropski parlament podržao zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina

16.10.2025.
foto: pixabay.com

Evropski parlament podržao zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina

Poslanici u Evropskom parlamentu podržali su danas brzo sprovođenje Zakona o digitalnim uslugama i zabrani štetnih praksi koje stvaraju zavosnost kako bi se zaštitili maloletnici, u što je uključena zabrana društvenih mreža za mlađe od 13 godina.

Članovi Odbora EP za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača usvojili su sa 32 glasa za, pet protiv i devet uzdržanih izveštaj u kojem izražavaju zabrinutost zbog neuspeha velikih onlajn platformi u adekvatnoj zaštiti maloletnika i upozoravaju na rizike povezane sa zavisnošću, mentalnim zdravljem i izloženošću ilegalnom i štetnom sadržaju.

Evropski parlament podržao zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina

foto:pinterest

Kako se navodi poslanici su predložili minimalnu starost od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za deljenje videa i pratiocima veštačke inteligencije (AI), osim ako to roditelji ne odobre, kao minimalnu starost od 13 godina za pristup bilo kojoj društvenoj mreži.

EP će se o ovom zahtevu izjasniti od 24. do 27. novembra.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar