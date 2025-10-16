Evropski parlament podržao zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina

Poslanici u Evropskom parlamentu podržali su danas brzo sprovođenje Zakona o digitalnim uslugama i zabrani štetnih praksi koje stvaraju zavosnost kako bi se zaštitili maloletnici, u što je uključena zabrana društvenih mreža za mlađe od 13 godina.

Članovi Odbora EP za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača usvojili su sa 32 glasa za, pet protiv i devet uzdržanih izveštaj u kojem izražavaju zabrinutost zbog neuspeha velikih onlajn platformi u adekvatnoj zaštiti maloletnika i upozoravaju na rizike povezane sa zavisnošću, mentalnim zdravljem i izloženošću ilegalnom i štetnom sadržaju.

Kako se navodi poslanici su predložili minimalnu starost od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za deljenje videa i pratiocima veštačke inteligencije (AI), osim ako to roditelji ne odobre, kao minimalnu starost od 13 godina za pristup bilo kojoj društvenoj mreži.

EP će se o ovom zahtevu izjasniti od 24. do 27. novembra.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

