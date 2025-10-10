Evropljani najradije putuju unutar granica Evropske unije

Građani Evropske unije se drže proverenog i najčešće putuju po svojoj zemlji i drugim državama Unije, pokazuje danas objavljeni izveštaj Evrostata.

Prema statistici, stanovnici Evropske unije su prošle godine ostvarili 1,19 milijardi ličnih i poslovnih putovanja, što predstavlja rast od 4,4 odsto u odnosu na 1,14 milijardi putovanja u 2023.

Od tog broja, 850 miliona putovanja (71 odsto) bilo je unutar domaće zemlje, dok je 250 miliona (21 odsto) činio odlazak u druge države EU – što znači da je 92 odsto svih putovanja građana ostvareno u granicama Unije.

Podaci Evrostata pokazuju značajne razlike među državama članicama.

Najveći udeo putovanja po sopstvenoj zemlji u ukupnom broju putovanja zabeležile su Rumunija 90 odsto, Španija 88 odsto, kao i Francuska, Portugalija i Grčka, po 85 odsto.

Nasuprot tome, najmanji udeo putovanja po vlastitoj državi zabeležili su Luksemburg pet odsto, Belgija 23 odsto i Malta 35 odsto.

Stanovnici Evropske unije su u 2024. potrošili 257,2 milijarde evra na domaća putovanja, dok je na inostrana putovanja unutar EU utrošeno 360,7 milijardi evra, navodi se na veb stranici Evrostata.

Kod domaćih putovanja, najviše su troškovi išli na smeštaj (33,9 odsto ukupnih troškova; 87,2 milijarde evra) i transport (21,3 odsto; 54,8 milijardi evra), dok su kod putovanja unutar EU izdaci za smeštaj i transport činili 35,4 odsto (127,7 milijardi evra) i 31,9 odsto (115,1 milijardi evra) ukupne potrošnje.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

