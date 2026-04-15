Evroliga kaznila Zvezdu i Partizan! Evo šta je razlog

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 50.000 evra i smanjenjem kapaciteta dvorane na 80 odsto u narednom meču, dok je Partizan sankcionisan sa 38.000 evra i jednom utakmicom bez navijača na sledećem gostovanju zbog više incidenata pristalica dva kluba na duelu 35. kola, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Partizana su 2. aprila kao gosti u Beogradskoj areni pobedili Zvezdu rezultatom 89:82 u meču 35. kola Evrolige.

“Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 50.000 evra i utakmicom koja će se igrati u ograničenom kapacitetu od 80 odsto uključujući i zatvaranje određenih sektora zbog više incidenata koje su njeni navijači izazvali na utakmici protiv Partizana po članu 29.1.g) i 29.2.e) Kodeksa takmičenja. Partizan je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 38.000 evra i jednom utakmicom bez navijača na gostovanjima, zbog više incidenata koje su njeni navijači izazvali na meču protiv Crvene zvezde, po članu 29.1.g) i 29.2.e) Kodeksa takmičanja”, saopšteno je iz Evrolige.

Zvezda je takođe kažnjena i sa dodatnih 10.000 evra zbog upotrebe lasera na utakmici 36. kola Evrolige protiv Pariza.

Košarkaši Zvezde su 7. aprila u Beogradskoj areni pobedili Pariz rezultatom 94:81.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

