EVRO U PADU: Rat na Bliskom istoku pokazao ranjivost Evrope na rast cena energenata

Evro je ove nedelje zabeležio pad od približno dva odsto u odnosu na dolar, pošto je rat na Bliskom istoku pokazao ranjivost Evrope na rast cena energenata.

Cena nafte je porasla za više od 15 odsto, dok su cene prirodnog gasa u jednom trenutku bile udvostručene, što je ponovo u centar pažnje stavilo veliku zavisnost Evrope od uvoza nafte i gasa, prenosi Blumberg.

Analitičari ističu da visoke cene sirovina pogađaju privredni rast i kupovnu moć u Evropi direktnije nego u SAD, koje su najveći svetski proizvođač nafte.

Ova dinamika podseća na energetsku krizu iz 2022. godine, kada je evro nakratko pao ispod pariteta sa dolarom.

Direktor strategije za devizno tržište u ING banci Kris Tarner smatra da će trajanje novog energetskog šoka biti ključni faktor za budućnost evropske valute.

Prema njegovim rečima, od toga zavisi da li će se evro stabilizovati blizu nivoa od 1,15 dolara ili će nastaviti pad ka opsegu od 1,10–1,12 dolara.

Strategijski tim banke Barklis povlači paralelu sa reakcijom tržišta nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

Prema njihovim modelima, za svakih 10 odsto rasta cene nafte, dolar u proseku jača za 0,5 odsto do jedan odsto u odnosu na evro, a sličan skok cene gasa slabi evro za oko 0,25 odsto.

Analitičari smatraju da kupovina evra u ovom trenutku nosi visok rizik i zahteva čvrsto uverenje da će se sukob na Bliskom istoku brzo ukončati Predstavnik Standard banke Stiven Barou trenutno preporučuje prodaju evra (kratku poziciju) u odnosu na dolar i australijski dolar, pošto predviđa da se svetske cene energenata neće uskoro smiriti.

Sličnog su stava i u banci Barklis, gde veruju da će valute zemalja koje izvoze sirovine, poput Australije, kao i tradicionalna “sigurna utočišta” kao što je švajcarski frank, profitirati na račun evropskih valuta.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.