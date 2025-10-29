Banka Društvo Izdvajamo Vesti

Evro miruje, dinar stabilan – dolar nastavlja da jača

29.10.2025.
foto: Pixabay

Evro miruje, dinar stabilan – dolar nastavlja da jača

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2560, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 100,8307.

foto:Pinterest

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Promo

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

Preporučujemo:

Dodaj komentar