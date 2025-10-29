Evro miruje, dinar stabilan – dolar nastavlja da jača
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2560, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 100,8307.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
