Evro miruje, dinar stabilan – dolar nastavlja da jača

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2560, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 100,8307.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

