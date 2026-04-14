Evo ko je nosio krst, a ko sanduk na sahrani Duška Vujoševića

Prijatelji, porodica i bivši asovi ispratili su legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića na večni počinak.

Čast da ponese krst u koloni imao je francuski košarkaš Žofri Lovernj.

Iskusni centar proveo je dve sezone u Partizanu, a Vujoševića je doživljavao kao košarkaškog oca.

Kovčeg su poneli Predrag Danilović, Ivo Nakić, Milenko Tepić, Uroš Tripković, Vanja Marinković i Dušan Kecman.

Zajecaronline/Hype TV/Sport.org.rs

