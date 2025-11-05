EVO KAKO JE DEČAK UBICA DRŽAO PIŠTOLJ! Javno prikazan snimak!

Danas je u Višem sudu u Beogradu održan parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, po tužbi maloletnog A.B, koji je ranjen od strane dečaka ubice u OŠ „Vladislav Ribnikar“. Tom prilikom su pušteni snimci na kojima dečak ubica puca u streljani, a za to ga obučava instruktor streljane.

U snimcima od 14 sekundi, vidi se kako dečak ubica drži oružje, dok mu instruktor streljane sugeriše kako da puca. Ono što se može primetiti je da dečak odlučno drži pištolj, puca i deluje samouvereno dok sluša instrukcije stručnog lica. Uzme li se u obzir ono što je usledilo, a to je krvavi pir u OŠ „Vladislav Ribnikar“, pomenuti snimci izazivaju jezu kod prisutnih.

EVO KAKO JE DEČAK UBICA DRŽAO PIŠTOLJ!

Podsetimo, Marina Ivelja, punomoćnik Vladimira i Miljane Kecmanović, oglasila se za Hype TV posle današnjeg parničnog postupka.

„Ja smatram da bi sud trebalo da izvrši uvid u KA spis. Pre svega, ja od samog početka smatram da bi sud trebalo da prekine ovaj parnični postupak do okončanja krivičnog postupka. Kada budemo imali krivičnu presudu, mi ćemo u tom trenutku znati pravo, jasno i nedvosmisleno utvrđeno činjenično stanje“, rekla je Marina Ivelja za Hype TV.

Detaljnije u snimku ispod:

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.