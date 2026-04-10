Evo kako će raditi zdravstvene službe u Zaječaru tokom praznika

10.04.2026.
foto: ZajecarOnline

Evo kako će raditi zdravstvene službe u Zaječaru tokom praznika

Za vreme praznika, zdravstvene službe u Zaječaru radiće po izmenjenom režimu.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece biće dostupna od 09.00 do 17.00 sati. U istom terminu radiće i Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, u Ambulanti broj 1 u centru grada, kao i u Ambulanti „Karađorđev venac“.

Stomatološka služba u Domu zdravlja biće na raspolaganju građanima u periodu od 09.00 do 13.00 sati.

Zajecaronline/N.B.

