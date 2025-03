Evo kada se polaže probna matura! Objavljen novi školski kalendar!

Evo kada se polaže probna matura!

U Izmenjenom Pravilniku kalendara za školski-obrazovni program stoje izmene o polaganju mature! Naime, polaganje probnog završnog ispita predviđeno je 25. aprila, umesto 21. i 22. marta.

Evo kada se polaže probna matura!

U Ministarstvu prosvete pojašnjavaju da sve ostaje kako je najavljeno što znači da će učenici osmog razreda u petak, 25. aprila rešavati samo test iz matematike. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i test iz predmeta po izboru, učenici raditi u periodu od 22. do 30. aprila. Na način i u vreme koje utvrdi škola. Podsetim o, do pomeranja datuma održavanja male mature došlo je zbog aktuelne situacije u školama. Završni ispit osmaci će polagati 16, 17. i 18. juna i za sada nije bilo govora da će se mala matura pomerati.

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.