Evo kada počinje Kup Srbije! Zvezda u petak u Rumi

Ono što su svi zaljubljenici u fudbal očekivali, konačno je poznato.

Evo kada će srpski večiti rivali Crvena zvezda i Partizan započeti nastupe u Kupu Srbije za ovu sezonu.

Na startu regularne faze najmasovnijeg takmičenja odigraće se 15 utakmica, jedna manje nego što je predviđeno, jer je novosadska Mladost GAT odustala.

Prvo kolo Kupa biće razvučeno na četiri dana, a premijera će biti narednog utorka, kada će u Ivanjici Javor dočekati Železničar od 13.30.

Istog dana, dakle 28. oktobra, od 18.30 će Mačva u Šapcu dočekati Partizan. Aktuelni šampion Crvena zvezda će zatvoriti rundu gostovanjem Slovenu u petak 1. novembra, što će biti jedina utakmica tog dana, ali termin još uvek nije poznat.

