Evo kada Novak Đoković IGRA MEČ PROTIV STAROG ZNANCA!

Meč Srbina i Italijana biće treći po redu na Centralnom terenu u Majamiju i neće početi pre 20:30.

Dnevni program otvoriće Francuz Gael Monfis i Amerikanac Sebastijan Korda, a pobednik ovog duela igraće protiv boljeg iz dvoboja između srpskog i italijanskog asa.

Posle njih na teren će Poljakinja Magda Linet i Italijanka Jasmin Paolini, a potom sledi Novakov meč sa Musetijem.

Novak i Lorenco su najzanimljiviji duel odigrali na prethodnom Rolan Garosu, kada je Đoković slavio preokretom 3:2, posle četiri i po časa igre.

Podsetimo, Đoković je bio slobodan u prvom kolu. U drugoj rundi je sa 2:0 izbacio Australijanca Rinkija Hidžikatu (6:3, 7:6).

Potpuno istim rezultatom eliminisao je u trećem kolu laki luzera Kamila Uga Karabeljija.

Zajecaronline V.M./Hypetv.rs

KONCERT MIROSLAVA ILIĆA U ZAGREBU

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine, sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo.

Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru koja je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja.

Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.