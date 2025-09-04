Etapno nadmetanje biciklista od 11. do 13. septembra na Tari

Nacionalni park Tara će po četvrti put biti domaćin međunarodne etapne biciklističke trke „Wild Bear MTB Stage race“, koja će biti održana od 11. do 13. septembra, saopštili su organizatori.

U saopštenju se navodi da je staza dužine 160 km, a startuje na Mitrovcu na Tari. Tokom tri dana nadmetanja učesnici će obići poznate lokalitete Zaovina i Mokre Gore, ali i Jagošticu i Predov krst.

Prva etapa je zakazana za 11. septembar u dužini od 56 kilometara sa 1.382 metara uspona. Za sada je prijavljeno 200 učesnika iz 25 zemalja.

Etapno nadmetanje biciklista od 11. do 13. septembra na Tari

U muškoj individualnoj konkurenciji najviše se očekuje od Hansa Bekinga, višestrukog prvaka Holandije. U ženskoj konkurenciji favorit je Janka Kesek Števkova, višestruka prvakinja Slovačke i trostruka učesnica olimpijskih igara.

Velika očekivanja u timskoj konkurenciji vezuju se za ekipe iz Poljske, Holandije, Švajcarske, Danske, Češke, Slovenije i Hrvatske.

Srpske boje braniće Damjan Stanišić iz BK Raška, kao i višestruki nacionalni prvak u biciklizmu Aleksandar Roman, koji će nastupiti u dvojcu sa Borisom Popovićem, koji se na ovogodišnjem izdanju trke „4 Islands“ kvalifikovao za najprestižniju etapnu MTB trku „Cape Epic“ u okviru koje će nastupiti u martu 2026. godine.

„Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da smo uspeli da privučemo učesnike iz ovako velikog broja zemalja, koji će tokom sedam dana boraviti na terenima Nacionalnog parka Tara. To je izuzetan uspeh i nešto što je jako značajno za razvoj turizma, turističke ponude i što ostvaruje značajan uticaj na ekonomiju lokalne zajednice“, izjavio je Nenad Mojsilović ispred Sportskog udruženja „Na sve strane“ iz Beograd.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!