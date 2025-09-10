EPL PREDSTAVIO NOVI MODEL AJFONA

Američka tehnološka kompanija Epl danas je predstavila nove proizvode, među kojima i nov model ajfona 17 pro”, čije je početna cena na američkom tržištu 1.099 dolara, što je za 100 dolara više od prošlogodišnjeg “ajfona 16 pro”.

Novi telefon je tanji i ima memoriju od 256 gigabajta (GB), za razliku od 128 GB, što je bilo standardno na prošlogodišnjim telefonima, prenosi CNBC.

Epl naplaćuje korisnicima više dodatnu memoriju na ajfonu, a nadogradnja na 512 GB memorije na “ajfonu 17 er” košta 200 dolara ove godine.

Zbog carina koje je uveo Donald Tramp kompanija je uspešno preorijentisala veliki deo svog lanca snabdevanja na uvoz ajfona u Sjedinjene Američke Države iz Indije, umesto iz Kine, gde su carine veće.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.