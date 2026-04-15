Enesu Haliloviću dodeljena nagrada „Živojin Pavlović“ u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Danas je u Pozorišnom muzeju u Zaječaru svečano dodeljena književna nagrada ”Živojin Pavlović”, autoru Enesu Haliloviću, za najbolji društveno angažovani roman izdat u Srbiji u 2025. godini.

Veliki broj posetilaca prisustvovao je ovom događaju — od glumaca, reditelja i drugih ličnosti iz javnog života, do građana koji su došli da podrže autora i prisete se velikog reditelja Živojina Pavlovića.

Autor romana ”Bekos” nije krio oduševljenje i ponos.

”Veoma sam obradovan, ova nagrada je za mene veoma važna, zato što je taj umetnik (Živojin Pavlović) obeležio evropsku umetnost, kinematografiju i književnost. Ja sam prošle godine objavio knjigu ”Bekos” u izdavaštvu Lagune, to je roman koji je žiri ocenio kao najbolje društveno angažovani roman. Veoma mi znači mišljenje žirija a posebno mi znači samo ime ove nagrade, kojim se na neki način sećamo velikog Živojina Pavlovića. Srž mog romana je pre svega priča o deci, o samoći. Jedna priča o maskama koje ljudi stavljaju na svoje lice kako bi prikrili nešto što ih tišti. ”Bekos” je priča za koju se nadam da će čitaoce uvesti u neki egzistencijalni nemir, rekao je Halilović i zatim dodao:

”Kao pisac želim da pišem i druge knjige, do sada sam objavio 18 knjiga. Srećan sam što pričam priče, što pišem poeziju. Taj naš književni život je sazdan od čitanja i rada, ali hvala bogu bude i takvih dana kada neko oceni našu umestnost i ja se jako osecam počastovano.”

Na ovom svečanom događaju prisustvovala je i ćerka Živojina Pavlovića, poznata glumica Milena Pavlović, koja je istakla značaj ove nagrade, ali se i osvrnula na život svog oca.

”Pored svega što smo direktor zaječarskog pozorišta, Vlada i ja započeli u smislu saradnje, baš u ovom Pozorišnom muzeju je bila i izložba slika Žikinih crteža i promocija dnevnika Živojina Pavlovića, jedna od poslednjih knjiga koje su izdate posle njegove smrti, ovo je još jedan značajan događaj, književna nagrada ”Živojin Pavlović” koja je prošle godine uspostavljena a ove godine je i Enes Halilovic zaista zasluzeno njen prvi dobitnik. Ja bih volela da se preselim ovde u Zaječar ili Vratarnicu kako bih mogla da obavim sve ono što bi trebalo da se obavi i istraži i da se zabeleži i ovekoveči sve što je vezano za Živojina, pored njegovih crteža, kuće, njegove zaostavštine ali to je jedan veliki posao. Živojin je iz ovog podneblja crpeo svu svoju insipiraciju za književnost i filmove i to je jedan veliki legat” istakla je glumica.

Direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“, Vladimir Đuričić govorio je o nagradi i njenom nastanku.

”Ova nagrada je nastala iz više izvora. Krenuli smo od ideje da možda dodelimo neku filmsku nagradu ili organizujemo festival, Irfan mensur i ja, korona i još neki faktori su nas u tome sprečili a kasnije je Leskovac preuzeo tu nagradu. U razgovoru sa Radošem Bajićem, Šerbeđijom, Milenom Pavlović, došli smo do zaključka da treba nešto uraditi, pa je tako došlo do ove ideje, da to bude književna nagrada. Za njegov rojdendan 15. aprila i oko njegovog rodjendana, svake godine u Zaječaru imamo nameru da bude organizovan jednodnevni, dvodnevni ili trodnevni stručni skup jer je Živojin Pavlović bio izuzetan reditelj, pisac, slikar, pesnik ali i čovek koji je mnogo voleo Zaječar”, izjavio je Đuričić.

Na dodeli nagrade je i glumac Radoš Bajić podelio svoje iskustvo i govorio o ovom značajnom danu.

