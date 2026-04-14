EMOTIVAN OPROŠTAJ: Održana komemoracija Dušku Vujoševiću

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg košarkaškog trenera Duška Vujoševića održana je danas u Skupštini grada Beograda.

Vujošević je preminuo 8. aprila u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Pre početka komemoracije održan je minut ćutanja u čast nekadašnjeg trenera Partizana.

Na početku komemoracije pušten je video-snimak o uspesima, liku i delu legendarnog stručnjaka “crno-belih”.

U snimku je opisana Vujoševićeva trenerska karijera, a puštene su i izjave nekadašnjeg trenera Partizana, kao i kadrovi sa mečeva.

Prisutnima se potom na molbu porodice Vujošević obratio prevodilac i pesnik Sinan Gudžević.

“Duška sam poznavao 40 godina ravno. Sa njim me je upoznao partizanovac Božo Koprivica. To je bilo za vreme Jugoslavije, dok je Duško još živeo sa roditeljima i sestrom Natašom u Zemunu. JSD Partizan odlazak njih dvojice ne može nikako nadoknaditi. Bez Duška Vujoševića Partizan se ne može ni zamisliti”, rekao je, između ostalog, Gudžević.

“Duško je više puta izjavio da je on po nacionalnosti – Partizanovac. Odata mu je počast, njemu koji im je priredio više radosti nego svi treneri pre i posle njega. Uglavnom je klub pomagao treneru da se proslavi. Ali malo je onih koji su dali klubu više nego on njima”, dodao je Gudžević.

Emotivan oproštaj od Vujoševića imala je i književnica i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović.

“Njegovo prijateljstvo bio nam je zaklon od svakog zla. Svojim primerom nas je opominjao da je biti čovek ozbiljna obaveza. Zvala sam ga – oluja dobrote. Kad bismo hodali s njim, stizali smo s njim jači. Ne poznajem čoveka koji bi toplije zagrlio i pažljivije saslušao, koji bi se brže bacao u vrtlog da pomogne. Duško nije priznavao udžbeničke granice, tvrdio je da su to priručnici za pravdanje grešaka”, izjavila je Ognenović.

Ona je otkrila da je Vujošević u svojoj biblioteci posedovao više od 7.000 knjiga.

“Čoveku je dužnost da pravi iskorake, da skok pred košem bude bogolik, da nema uzmaka i nemogućeg. Tragao je za svim vidovima nedostižnog i dostizao je. Zahtevao je da se u sportu svako dostignuće sledećim korakom nadmaši. Postigao je da sport bude nadživot, da se zalet ne završava skokom nego se nastavlja u vazduhu”, navela je Ognjenović.

Od legendarnog trenera Partizana oprostio se i novinar i muzičar Predrag Peca Popović.

“Sanjao je kao dete, mislio kao naučnik, analizirao kao psiholog, radio kao tehnolog, voleo kao pesnik i odlučivao kao časni sudija. Time je zauvek osvojio svoju autentičnost. Načitan intelektualac i mudrac, pa tek onda trener. Držao se principa – ‘Možeš preko neke veze da igraš, ali ne možeš preko te veze da igraš dobro’. Stvarao je igrače, ali stvarao je i ljude posle karijere. Njemu je svaki trening bio u funkciji razvijanja momačke fantazije, a u tim osetljivim godinama nužno je pročitati pravu knjigu, otići u teatar, zaći u galeriju, posetiti muzej… To je proces u stvaranju ličnosti koja preuzima odgovornost”, rekao je, između ostalog, Popović.

U ime Košarkaškog saveza Srbije od Vujoševića se oprostio potpredsednik KSS Nenad Krstić.

“Danas se opraštamo od čoveka koji ima posebno mesto u istoriji srpske košarke. Duletov doprinos se pre svega ogleda u ljudima i sistemu koje je stvarao. Kroz njegov rad prošle su generacije mladih košarkaša, od pionira do seniora, i stvorio je mnoge reprezentativce naše zemlje. Prepoznavao je potencijal i umeo taj potencijal da izbrusi. Ostao je veran ideji da se prave vrednosti grade dugoročno. Gradio je timove koji su imali odgovornost prema dresu koji nose. Njegovo nasleđe je u svim ljudima koji danas predstavljaju srpsku košarku i nose deo onoga što ih je učio”, istakao je Krstić.

Prisutnima se obratio i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović.

“Teško je govoriti i pronaći reči, kada se opraštamo od nekoga ko nam mnogo znači. Imao sam čast da ga poznajem i nebrojano puta mi je pomogao savetima u teškim trenucima. Nije bio samo veliki trener, to svi znamo, istorija će govoriti o onome što je dao košarci. Bio je čovek stava, čovek karaktera i čovek koji nikada nije birao lakši put: uvek je govorio istinu, čak i onda kada je ta istina sve nas bolela…”, rekao je Mijailović.

“Bilo je trenutaka kada su njegove reči bile i više od saveta, bile su snaga da se izdrži i nastavi dalje, da se veruje. Kada su pritisci bili najveći, Dule je bio tu i to nikad neću zaboraviti. Duletova ljubav prema Partizanu bila je životna posvećenost, bila je deo njegovog identiteta i deo njegove duše. On je nas naučio da Partizan nije samo košarka, već karakter, borba, dostojanstvo i vera da se nikada ne odustaje. Danas ne odlazi samo trener, ne samo legenda, već čovek koji je oblikovao generacije i ostavio trag u svakome ko ga je poznavao”, dodao je predsednik KK Partizan.

On je u govoru istakao da je Vujošević mnogo učinio za Partizan.

“Znam da postoje ljudi koji nikada ne odlaze – oni ostaju u svakom sećanju, svakom mestu u kom su dali, svakoj reči koju su izgovorili, svakom delu koje su ostavili iza sebe. Dule će zauvek ostati deo Partizana, svakog našeg uspeha, borbe, svakog mladog čoveka koji nauči šta znači imati karakter”, naglasio je Mijailović.

Na kraju komemoracije je puštena omiljena pesma Duška Vujoševića – “Pamtim samo sretne dane”.

Komemoraciji su, osim porodice i prijatelja, prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta, kao i druge javne ličnosti.

Komemoraciji su prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar sporta Zoran Gajić, predsednik FK Partizan Rasim Ljajić, predsednik OKS Dejan Tomašević, predsednik JSD Partizan Željko Tanasković, nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, predstavnici KK Crvena zvezda i KK Budućnost…

Tu su, između ostalih, bili i Željko Obradović, Predrag Danilović, Saša Đorđević, Žarko Paspalj, Miško Marić, Ivo Nakić, Žofri Lovernj, Miroslav Berić, Novica Veličković, Saša Pavlović, Zoran Slavnić, Zoran Stevanović, Miroslav Nikolić, Vladimir Dragutinović, Mlađan Šilobad, Dušan Kecman, Milenko Tepić, Vlada Jovanović, Bratislav Bata Đorđević, Dragan Lukovski, Dragan Todorić, Vlade Đurović, Luka Pavićević, Danko Lazović, Vanja Marinković, Bogoljub Karić, Dragoslav Bokan, Nemanja Vasiljević, Goran Grbović, Muharem Bazdulj…

Vujošević će biti sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

