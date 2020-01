„Električni orgazam“ uskoro u Zaječaru

„Za nas je Zaječar oduvek bio rokerski grad, jer kada pomislim na Zaječar, prva asocijacija mi je „Zaječarska Gitarijada“ na kojoj smo sa velikim zadovoljstvom nastupali mnogo puta tokom svih ovih godina. Ipak, jako mi je drago što ćemo u Zaječaru održati i naš samostalni koncert, i to u okviru turneje kojom proslavljamo 40 godina benda. Koristim ovu priliku da pozovem i sve naše fanove iz Bora, Knjaževca, Majdanpeka i ostalih okolnih mesta da dođu na naš rođendanski koncert.“, poručuje Gile pred koncert u Zaječaru.

Urbana legenda kaže da je bend nastao 13. januara 1980. godine nakon koncerta grupe „Leb i sol“ u Domu sindikata, kada su Srđan Gojković Gile, Ljubomir Jovanović Jovec i Ljubomir Đukić Ljuba otišli u boemsku kafanu „Mornar“ (pošto u to vreme nije bilo kafića) i odlučili da naprave pank bend. Ime „Električni orgazam“ predložio je Gile, pošto mu je to prvo palo na pamet, želeći da na taj način namerno provocira i šokira tadašnji establišment.

„Tog dana bili smo na koncertu grupe „Leb i sol“. Koncert je bio super, ali to nama, koji smo slušali to što smo slušali, s nabujalom tinejdžerskom energijom, jednostavno nije bilo dovoljno. Hteli smo nešto drugo i posle koncerta smo otišli u kafanu „Mornar“. Bila je, za to vreme jedna uobičajena situacija – nema konobara. Tako je i nastala jedna od naših prvih pesama, „Konobar“ a te iste večeri nastao je i „Električni orgazam““, sećaju se članovi ovog kultnog sastava.