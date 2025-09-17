Ekspres recept za kiseli kupus za 2 dana: Najjednostavniji način, idealan za sarme!

Iako je tradicionalno kiseli kupus potrebno fermentirati više od mesec dana, postoji metoda koja omogućava brže ukiseljavanje u roku od 48 sati. Ovaj postupak koristi zamrzavanje kao ključni korak za ubrzanje fermentacije.

Ekspres recept za kiseli kupus za 2 dana!

Sastojci:

1 glavica kupusa srednje veličine

2 kašičice soli

1 kašičica sirćeta

1 plastična ili staklena vreća za zamrzavanje

Priprema:

Očistite spoljne listove kupusa, a zatim ga pažljivo izdubite.

U udubljenje stavite sirće i pospite so.

Zatvorite glavicu i stavite je u plastičnu ili staklenu vreću za zamrzavanje.

Vreću stavite u zamrzivač na 48 sati.

Nakon toga, izvadite kupus iz zamrzivača, ostavite da se odmrzne na sobnoj temperaturi i vaš kiseli kupus je spreman za konzumaciju.

Napomena!

Ovaj postupak ne uključuje tradicionalnu fermentaciju, već koristi zamrzavanje kako bi se postigao sličan ukus. Kao rezultat toga, kupus neće imati iste probiotske prednosti kao klasično fermentirani kiseli kupus. Međutim, može biti brz i ukusan način za uživanje u ovom jelu.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

