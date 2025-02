EKSKLUZIVNO! Olja Karleuša o Hype Zvezdama: “Saša Mirković sve radi kvalitetno! Volela bih da sam deo ovog projekta!”

EKSKLUZIVNO ZA HYPE TV! Olja Karleuša o Hype Zvezdama

Novi muzički projekat Hype televizije oduševio je pevače sa estrade.

Jedna od estradnih zvezda koja je dugo prisutna na sceni, Olja Karleuša, prokomentarisala je Hype Zvezde.

Reč je o novom muzičkom takmičenju na koje će kandidati vrlo uskoro moći da se prijavljuju i okušaju svoju sreću, a pre svega da pokažu svoj talenat.

Na samom početku razgovora za Hype TV, vlasnica hitova “Žene lavice” i “Mamin sine” sasvim iskreno je prokomentarisala muzičkog producenta, kao i vlasnika Hype produkcije, Sašu Mirkovića koji je lansirao novi projekat. Potom je Olja istakla šta je ono po čemu će se Hype Zvezde sigurno razlikovati od ostalih, sličnih formata.

“Moj prvi utisak je da je Saša Mirković čovek u ovom biznisu koji odlično zna šta treba da se radi na dobrom i kvalitetnom nivou. Od toga se neće praviti nikakav cirkus ni lični marketing samih pevača nego će se uraditi nešto najbolje za te pevače koji će se prijavljivati. Tako da verujem u taj projekat”, izjavila je pevačica.

S obzirom na veliko muzičko iskustvo, ali i osećaj za šoubiznis, Olja je otkrila i da bi volela da bude deo Hype Zvezda kao žiri.

“Vrlo je teško u današnje vreme privući pažnju naroda koji treba da gleda TV. Zato što je to medij koji se sada sve manje prati. Ali takođe verujem da će celokupna produkcija znati na koji način da privuče narod. I na koji način će isečci iz tih emisija doći do Instagram pratioca. Mislim da će dve biti dobro. Ono u čemu bih uživala bilo je to da budem jedan od učesnika, ali sa ove pevačke strane. Da gledam kako sve to funkcioniše. Tačnije, volela bih da sam deo tog projekta”, istakla je Karleuša.

Inače, trenutno poznati članovi žirija Hype Zvezda su Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić. Očekuju nas i specijalni članovi žirija, a o kome se radi, saznaćete uskoro.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.