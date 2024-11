EKSKLUZIVNO “Naučio me je mnogo čemu, najviše ŽIVOTU!” Saša Mirković o saradnji sa Miroslavom Ilićem u susret koncertu u Sava Centru

Gost ovonedeljnog izdanja emisije “Chit Chat sa Nemanjom” na televiziji Hype je legenda narodne muzike Miroslav Ilić.

U susret, sad već,tradicionalnim koncertima koje održava svake godine u prestonici, Miroslav se prisetio svojih početaka i otkrio detalje iz bogate karijere za koje malo ko zna.

Zanimljiv je podatak da pevač slavi 74. rođendan upravo prve večeri koncerta, 10. decembra.

(Ulaznice su dostupne na prodajnim mestima i online na tickets.rs.)

Kako i sam kaže, nikada ga tuđe karijere nisu zanimale, već se isključivo bavio svojim likom i delom

Ja sam onaj koji je pravo iz studentskog amfiteatra počeo da peva, bez nekog prethodnog iskustva, u kafanama i na veseljima. Malo ljudi zna da ovo nije bio moj san.”

52 godine muzičke karijere

“Ja nisam maštao da budem pevač i neka poznata faca. U nekom trenutku života se pojavila potreba da nešto radim. Oženio sam se vrlo mlad, rodila mi se ćerka. Ja sam se prijavio na audiciju da zaradim neke parice, da bih završio studije. Ali čudni su putevi Gospodnji. Dan po dan, godina po godina i evo ja sam već 52.godine deo muzičkog sveta”, govori Miroslav. (DETALJNIJE KLIK OVDE)

Instagram will load in the frontend. == ==

SAŠA MIRKOVIĆ O SARADNJI SA MIROSLAVOM ILIĆEM

– Ponosan sam što sarađujem sa najvećim bardom naše domaće muzike. Volim da kažem da je Miroslav moj učitelj u show-biz poslu! Zajedno smo mnogo toga prošli i uvek je imao strpljenje da mi sugeriše gde grešim. I tako sam postao najbolji u ovom poslu bez lažne skromnosti! – rekao nam je Saša Mirković, vlasnik Hype televizije i produkcijske kuće Hype Production.

Osim show-biz-u, čemu Vas je još naučio Miroslav?

– Životu. Zato kažem da smo prošli dosta toga zajedno i mnoge situacije su od nas napravile to da smo više od saradnika, već godinama smo prijatelji. To je dosta više od samo saradnika. Nikada sa njim nisam imao nikakve dileme ili probleme. U moru “zvezda u pokušaju”, on je zvezdetina. – rekao nam je Saša Mirković, pa se obratio vernim čitaocima portala Hypetv.rs i gledaocima Hype televizije:

– Vidimo se u Sava Centru na njegovim koncertima 10 i 11. decembra!

Podsetimo,

Na ogromno zadovoljstvo i čast, Saša Mirković, priznati uspešni producent dobio je Oskar popularnosti za producenta godine! Pod menadžerskom palicom Mirkovića, dugogodišnja saradnja sa Acom Lukasom i Miroslavom Ilićem je krunisana sa još dva Oskara.

Aca Lukas dobio je nagradu za pevača godine, dok je neprevaziđenom Miroslavu Iliću uručena nagrada za životno delo!

“Kažete da ste neshvaćeni mladi prijatelju? Strpite se. I dijamant je u osnovi ugljen, ali je bio strpljiv čekati”, ove reči koje je jednom izrekao slavni Pablo Picasso, Mirkovićeve su misli vodilja kroz život.

Celo EKSKLUZIVNO gostovanje Miroslava Ilića pogledajte ispod:

Zajecaronline.com/Hypetv/M.A/N.A