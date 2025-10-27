Edukativne i ekološke radionice za osnovce u Boru i Brestovcu

U cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine i prevenciji šumskih požara,kompanija Serbia Zijin Mining organizovala je edukativne i ekološke radionice za učenike osnovnih škola „Branko Radičević“ u Boru i „Stanoje Miljković“ u Brestovcu, u saradnji sa udruženjem „Inspira Vivo“ i Kineskom medijskom grupom.

Kroz zabavne i edukativne aktivnosti , učenici su učili o ulozi šuma, pošumljavanju i merama zaštite od požara. Takođe, imali su pirlike da se upoznaju sa opremom i radom vatrogasaca, a potom i simbolično zasadili deset sadnica crnog bora — šaljući snažnu poruku o važnosti zaštite životne sredine.

Kao društveno odgovorna kompanija, Serbia Zijin Mining nastavlja da podržava lokalnu zajednicu kroz edukaciju, ekološke inicijative i učešće u akcijama gašenja požara.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.