Edukacijom do veće bezbednosti dece u saobraćaju

Crveni krst Zaječar, u saradnji sa Policijskom upravom Zaječar, ovih dana sprovodi tradicionalnu akciju “Bezbednost dece u saobraćaju”, namenjenu učenicima nižih razreda.

Ova akcija ima za cilj da podigne nivo saobraćajne kulture među decom, podstakne njihovu svest o bezbednom ponašanju u saobraćaju i spreči nezgode u kojima su najmlađi često najugroženiji.

Kroz interaktivna predavanja, učenici na zanimljiv i prilagođen način uče osnovna pravila bezbednog učestvovanja u saobraćaju – kao pešaci, biciklisti ili putnici.

Zajecaronline/fb/Škola Desanka Zaječar/N.B.