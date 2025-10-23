Društvo Izdvajamo Obrazovanje Vesti

Edukacijom do veće bezbednosti dece u saobraćaju

23.10.2025.
foto:facebook/Škola Desanka Zaječar

Edukacijom do veće bezbednosti dece u saobraćaju

Crveni krst Zaječar, u saradnji sa Policijskom upravom Zaječar, ovih dana sprovodi tradicionalnu akciju “Bezbednost dece u saobraćaju”, namenjenu učenicima nižih razreda.

Ova akcija ima za cilj da podigne nivo saobraćajne kulture među decom, podstakne njihovu svest o bezbednom ponašanju u saobraćaju i spreči nezgode u kojima su najmlađi često najugroženiji.

Kroz interaktivna predavanja, učenici na zanimljiv i prilagođen način uče osnovna pravila bezbednog učestvovanja u saobraćaju – kao pešaci, biciklisti ili putnici.

Zajecaronline/fb/Škola Desanka Zaječar/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Plakat

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

Preporučujemo:

Dodaj komentar