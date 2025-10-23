Edukacijom do veće bezbednosti dece u saobraćaju
Ova akcija ima za cilj da podigne nivo saobraćajne kulture među decom, podstakne njihovu svest o bezbednom ponašanju u saobraćaju i spreči nezgode u kojima su najmlađi često najugroženiji.
Kroz interaktivna predavanja, učenici na zanimljiv i prilagođen način uče osnovna pravila bezbednog učestvovanja u saobraćaju – kao pešaci, biciklisti ili putnici.
