Društvo Izdvajamo Servisne informacije Vesti Zdravlje

E-bolovanje uskoro dostupno u celoj Srbiji – trenutno u pilot fazi u Beogradu

07.09.2025.
foto:Pinterest

E-bolovanje uskoro dostupno u celoj Srbiji – trenutno u pilot fazi u Beogradu

U okviru pilot projekta e-bolovanje se sprovodi u četiri zdravstvene ustanove u Beogradu, a u njemu 257 lekara aktivno koristi sistem.

Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja očekuje vrlo brzo da ova usluga bude dostupna u celoj Srbiji – krajem septembra ili početkom idućeg meseca, a sve zavisi, kako kaže, od spremnosti lokalnog informacionog sistema.

E-bolovanje uskoro dostupno u celoj Srbiji

On je rekao da su započeli sa pilot projektom u četiri zdravstvene ustanove: Obrenovac, Vračar, Voždovac i Zemun.

Zajecaronline/tanjug/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Plakat/ilustracija

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

Preporučujemo:

Dodaj komentar