E-bolovanje uskoro dostupno u celoj Srbiji – trenutno u pilot fazi u Beogradu

U okviru pilot projekta e-bolovanje se sprovodi u četiri zdravstvene ustanove u Beogradu, a u njemu 257 lekara aktivno koristi sistem.

Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja očekuje vrlo brzo da ova usluga bude dostupna u celoj Srbiji – krajem septembra ili početkom idućeg meseca, a sve zavisi, kako kaže, od spremnosti lokalnog informacionog sistema.

E-bolovanje uskoro dostupno u celoj Srbiji

On je rekao da su započeli sa pilot projektom u četiri zdravstvene ustanove: Obrenovac, Vračar, Voždovac i Zemun.

Zajecaronline/tanjug/N.B

