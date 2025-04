DVE SJAJNE NAGRADE ZA REALVIBE STUDIO!

RealVibe Studio dobio je još dve internacionalne nagrade. Ovoga puta reč je o spotovima za pesme “Lutam” i “Najjači kad nemam” koje izvodi Aleksandar Vuksanović poznatiji kao Aca Lukas.

DVE SJAJNE NAGRADE ZA REALVIBE STUDIO!

“Veliko nam je zadovoljstvo što na ovaj način promovišemo Srbiju i što su i inostrani festivali prepoznali naš kvalitet”, rečeno je iz RealVibe Studija.

Nakon Minhenskog festivala na kom smo osvojili čak četiri prestižne nagrade i to:

“Lutam” – za najbolju produkciju

Takođe Aca Lukas – “Najjači kad nemam” – za najbolji spot za pop pesmu

Lukas – “Klovn” – za najbolji kostim

Mira Škorić – “Branim se” – za najboljeg ženskog reditelja i direktora

Dve nagrade za najbolji spot u Evropi i najbolju originalnu pesmu (Lutam, Najjači kad nemam), upotpunile su početak ove godine.

Podsetimo, osnivačica RealVibe-a, Jelena Mirković, nedavno je pričala o Real Vibe-u. Ta produkcija je postala sinonim za kreativnost, modernost i visokokvalitetnu produkciju. Pružajući usluge koje pokrivaju širok spektar medijskih potreba, od muzickih spotova do reklama i kratkih filmova.

“Ja sam takozvani producent spota i osnivač Real Vibe-a. U studiju radim svašta. Od keteringa do animatora, pa sve do producenta. Meni je svaka situacija na setu zanimljiva, ja jako volim da budem na setu. Generalno mi je jako zanimljivo da budem sa svojom ekipom. Prosto obožavam svoj posao”, rekla je Jelena, koja je, inače, ćerka direktora i vlasnika Hype produkcije, Saše Mirkovića.

View this post on Instagram A post shared by RealVibe Studio (@realvibe.studio)

Mirkovićeva je jednom prilikom za Hype TV otkrila da joj je otac najveća inspiracija, ali i da su karakterno slični.

“Nas dvoje smo istog karaktera, pa samim tim, gledajući njega kako gradi svoju karijeru, uvek mi je bio inspiracija. On mi je oduvek bio motivacija, još od malih nogu, za razvoj moje karijere. Ipak je on sam sve napravio sa svojih deset prstiju, bez ikakve pomoći i slično. Znaju svi koji ga prate kakav je to bio put”, rekla je Jelena ekskluzivno za Hype TV.

Šta je još tada ispričala pogledajte u nastavku:

Zajecaronline.com V.M.