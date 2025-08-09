Dva opasna znaka tromba u plućima!

Krvni ugrušci ili trombovi jedna su od najopasnijih stvari koje se mogu stvoriti u našem organizmu.

Jednom formirani, trombi mogu putovati kroz krvotok i na kraju izazvati blokadu koja može biti fatalna. Najčešće se razvijaju nakon određenih povreda, a ako se ne raspadaju prirodnim putem, ograničavaju dotok krvi u srce i stvaraju ozbiljno zdravstveno stanje.

Trombovi takođe mogu biti uzrok plućne embolije, koja se javlja kada se ugrušak zaglavi u plućnoj arteriji i sprečava krv da stigne do pluća.

Uobičajeni simptomi tromba su duboki bol u mišićima nepoznatog uzroka, crvenilo i otok u nozi. Ako se ugrušak pomeri u pluća, simptomi mogu biti različiti, a mogu se manifestovati i kroz disanje.

U ovim slučajevima, ljudi mogu osetiti kratak dah ili bol u grudima koji se pogoršava kada udahnu.

Takođe, simptomi mogu biti iskašljavanje krvi i nesvestica, te je u ovim slučajevima neophodno hitno potražiti pomoć.

Kada su u pitanju faktori rizika za nastanak tromba, jedan od glavnih svakako je dugo sedenje u istom položaju i držanje prekrštenih nogu.

Lekari upozoravaju da je potrebno s vremena na vreme ustati i „protegnuti” noge, kako ne bismo rizikovali od neželjenog stanja. Takođe, rizične grupe su žene koje koriste hormonske tablete, kao i svi stariji od 60 godina, oni koji piju alkohol ili puše.

Jedan od saveta lekara kako sprečiti stvaranje krvnih ugrušaka je da pijete puno vode jer je dehidracija takođe faktor rizika.

Zajecaronline/najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!