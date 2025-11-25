Dva nova filmska hita ovog vikenda u Gradskom bioskopu

U Gradskom bioskopu Centra za kulturu u naselju Kotlujevac na repertoaru ovog vikenda (29 – 30.11.) su sledeći filmovi:

Karte po ceni 350 dinara možete kupiti na dan projekcija filmova na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu od 15.00h

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.