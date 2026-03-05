Državni sekretar ministarstva omladine i sporta Marko Kešelj posetio OŠ Stanoje Miljković u Brestovcu

Marko Kešelj, Državni sekretar ministarstva omladine i sporta, posetio je danas učenike u Osnovnoj Školi Stanoje Miljković u Brestovcu.

Kešelj se družio sa učenicima i nastavnicima, istakao je važnost bavljenja sportom od najranijeg uzrasta i motivisao decu da se više okreću fizičkim aktivnostima za zdrav razvoj i bolju budućnost.

Kao osvajač brojnih medalja sa reprezentacijom Srbije i bivši evroligaški igrač, podelio je sa decom svoja iskustva iz profesionalne karijere i naglasio koliko je sport ključan za građenje discipline, timskog duha i samopouzdanja.

Tokom posete uručena je donacija sportske opreme i rekvizita školi, u okviru kontinuiranih aktivnosti Ministarstva omladine i sporta na podršci školskom sportu i unapređenju uslova za fizičko vaspitanje u ruralnim područjima.

Učenici su bili oduševljeni susretom sa poznatim sportistom, a mnogi su iskoristili priliku da postave pitanja o košarci, reprezentaciji i životu vrhunskog sportiste. Škola „Stanoje Miljković“, sa dugom tradicijom (osnovana 1867. godine), ovim događajem dodatno je motivisana da nastavi promociju sporta među decom.

Direktor i nastavnici zahvalili su se državnom sekretaru Kešelju na poseti i podršci, ističući da ovakve inicijative značajno doprinose razvoju školskog sporta u istočnoj Srbiji.

Poseta je deo šire akcije Ministarstva omladine i sporta kojom se direktno podržavaju škole i mladi sportisti širom zemlje, sa ciljem da sport postane dostupan svima.

Sa Kešeljom je u poseti školi bio i Radiša Petković, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“.

Zajecaronline/Boronline.rs

