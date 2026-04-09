Državna nagrada za uspeh: 25.000 evra za Angelinu Topić

Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčane nagrade od 25 000 evra Angelini Topić za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u olimpijskoj sportskoj disciplini – atletika, skok uvis.

Nagrada za sportske rezultate u istovetnom iznosu dodeljena je i njenom treneru Dragutinu Topiću, a isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti.

Topićeva je medalju osvojila na takmičenju u Torunju, u Poljskoj, od 20. do 22. marta ove godine.

Zajecaronline/tanjug

