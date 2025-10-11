„DRŽAVA ĆE TRAŽITI I PRONALAZITI REŠENJA!“ Predsednik Vučić: „Svaki građanim Srbije biti ponosan i reći će „alal vera srpskoj državi šta je sve učinila“…“ (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da nema razloga za paniku nakon najave sankcija kompaniji NIS. On je istakao da će država uložiti maksimalne napore kako bi se pronašlo adekvatno rešenje za novonastalu situaciju.

„Pre svega je važno da još jedanput, posle 48 sati ponovim, apel građanima Srbije da ne paniče, nema potrebe za tim. I država će tražiti i pronalaziti rešenja. Naš posao je da gledamo živote naših ljudi. Da gledamo koliko će porodica da ostane bez hleba, bez posla, da gledamo sve to, istovremeno da ne narušavamo osnovne i temeljne principe prava i pravde. Važno je da i ljudi saznaju. A to ću reći tek kada ih budem izneo, koje su to ideje i da vide koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima. Naša zemlja nije ni komunistička, ni fašistička. Niti volimo da otimamo tuđi kapital i tuđu imovinu“, navodi predsednik Vučić i dodaje:

„Molim građane da me razumeju jednu stvar, dakle, mi sada moramo da vadimo najvruće kestenje iz vatre, bukvalno ni krivi ni dužni. Ni kao vlada, ni kao država, mi ama baš ništa nismo krivi. Mi moramo da brinemo o ljudima. Kada budete čuli šta sve nudimo, šta smo sve nudili, šta sve nudimo. Šta ćemo zvanično da ponudimo, onda će svaki građanim Srbije biti ponosan i reći će ‘alal vera srpskoj državi šta je sve učinila da sačuva neko prijateljstvo’. Ali ja, kao predsednik Republike, ne mogu da dozvolim da Srbija pati. Nećemo da učestvujemo u ratovima. Nećemo da učestvujemo u sukobima. Plaćamo cenu već dovoljno visoku“.

