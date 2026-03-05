Druženje uz muziku i igri u organizaciji SNS: Dr Vesna Radosavljević o podršci građana

Gradski odbor Srpske napredne stranke organizovao je zabavu za sugrađane iz gradskih mesnih zajednica. Sala je primetno bila puna, a građani su se lepo provodili, uživali u muzici, pesmi i igri. Među gostima je bio i Radiša Petković, nosilac liste SNS na predstojećim lokalnim izborima.

Vesna Radosavljevic, specijalista opšte medicine istakla je značaj ovog trenutka.

”Svi mi sa liste Aleksandar Vučić ”Bor, naša porodica” se trudimo da omogućimo što bolje uslove, ne samo za rad i za život, nego i za zabavu, što ovom organizovanom zabavom i potvrđuje”, rekla je doktorka.

U VIDEU ISPOD MOŽETE ČUTI ŠTA JE DR RADOSAVLJEVIĆ PORUČILA

Zajecaronline.com/N.B.

