Drugo polugodište u svim školama završava se 6. juna

Vlada Srbije naložila je Ministarstvu prosvete da se drugo polugodište školske 2022/23. godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u celoj zemlji završi 6. juna, što znači da do tada treba da budu zaključene sve ocene, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Iz vlade je poručeno da škole najkasnije do 20. juna mogu da održavaju vannastavne aktivnosti koje između ostalog podrazumevaju i nastavu u prirodi.

Ministarstvo prosvete je navelo da priprema dopis koji će u petak biti prosleđen školama, kojima će biti na raspolaganju za sva pojašnjenja.

„Naš obrazovni sistem stvoren je sa ciljem da svim učenicima pruži adekvatnu podršku, ohrabruje ih na putu učenja i omogući im da rastu u zdrave, svesne i odgovorne pojedince. U ovom trenutku, važnije je nego ikada, da se usredsredimo na ono što je najbolje za našu decu, jer ona zaslužuju našu potpunu podršku, ljubav i brigu. Vodeći računa upravo o tome, Vlada Republike Srbije je zbog tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo, donela odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji“, navodi se u saopštenju vlade.

Dodaje se da škole mogu da nastave da rade do 20. juna, za učenike koji to žele.

„U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti. Bitno je napomenuti da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev“, piše u saopštenju.

Prema ranijem školskom kalendaru, školska godina za učenike od prvog do sedmog razreda osnovnih škola trebalo je da traje do 20. juna 2023. godine, a za učenike osmog razreda do 6. juna.

Kada se o srednjim školama radi, za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih stručnih škola i učenike trećeg razreda trogodišnjih stručnih škola poslednji dan škole bio je 30. maj, a 20. jun za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih škola, kao i prvog i drugog razreda trogodišnjih stručnih škola.