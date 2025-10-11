Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru.

Srbija je porazom od Albanije u Leskovcu svela na mininum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.

Selektore, pitanje se nameće, da li ste već podneli ostavku?

– Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali… To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku.

DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI PODNEO OSTAVKU, PA PORUČIO: “Ne putujem u Andoru sa ekipom”

Kako je moguće imati uspeh sa ekipom, kada se ekipa menja iz utakmice u utakmicu i tražite da ekipa bude najbolja kada igrači debituju?

– Neko mora da debituje, imali smo problema oko sastava. Mnogo povreda. To nije nikakav alibi, verujem da ovi igrači imaju kvalitet i da imaju budućnost što se tiče reprezentacije. Tako da… Kažem opet, to je moja odgovornost i nema nikakvih problema. Ne kritikujte igrače, kritikujte mene.

Da pojasnite šta su vam rekli Džajić i Radujko?