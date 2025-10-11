DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI PODNEO OSTAVKU, PA PORUČIO: “Ne putujem u Andoru sa ekipom”
Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.
Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru.
Srbija je porazom od Albanije u Leskovcu svela na mininum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.
Selektore, pitanje se nameće, da li ste već podneli ostavku?
– Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali… To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku.
Kako je moguće imati uspeh sa ekipom, kada se ekipa menja iz utakmice u utakmicu i tražite da ekipa bude najbolja kada igrači debituju?
– Neko mora da debituje, imali smo problema oko sastava. Mnogo povreda. To nije nikakav alibi, verujem da ovi igrači imaju kvalitet i da imaju budućnost što se tiče reprezentacije. Tako da… Kažem opet, to je moja odgovornost i nema nikakvih problema. Ne kritikujte igrače, kritikujte mene.
Da pojasnite šta su vam rekli Džajić i Radujko?
– Što se tiče vremena, specifično je. Ne putujem ja, mislim da je potpuno iracionalno da putujem sa ekipom. To sam rekao, rekao sam da ne idem za Andoru. Utakmicu će voditi prvi pomoćnik Gorak Đorović. Pretpostavljam da će i oni nešto reći po tom pitanju, ne sada, već sutra sigurno. Sve je to život, ne treba praviti dramu oko toga.
Šta ako rukovodstvo dobije ostavku?
– Ne bi trebalo da odbije. Ja sam rekao da najverovatnije, neću reći 100 odsto, ali 99 odsto neću putovati u Andoru u ovom ambijentu. Već duži period, ako mogu da kažem, već duži period se osećam loše.
Zajecaronline/Kurir/I.R.
