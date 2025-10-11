Izdvajamo Sport Vesti

DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI PODNEO OSTAVKU, PA PORUČIO: “Ne putujem u Andoru sa ekipom”

12.10.2025.
Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI PODNEO OSTAVKU, PA PORUČIO: “Ne putujem u Andoru sa ekipom”

Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.

Preporučujemo:

Dodaj komentar